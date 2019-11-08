Бывший французский фигурист назвал Загитову самой чувственной и женственной
Бывший французский фигурист Филипп Канделоро восхитился выступлением россиянки Алины Загитовой на этапе Гран-при Франции в Гренобле.
17-летняя спортсменка на этом турнире заняла второе место, набрав 216,06 балла. Победу одержала 16-летняя Алёна Косторная.
«После выступления Алины не получается оставаться равнодушным. У неё сильный характер, и она много работает. В её прыжках особый шарм. Загитова — самая чувственная и женственная. Посмотрите на неё несколько минут и поймёте всё сами», — сказал Канделоро в эфире France tv Sport.
Канделоро является бронзовым призёром Олимпиады 1994 и 1998 годов в мужском одиночном катании.
В следующий раз Загитова выступит на Гран-при Японии, который пройдёт с 22 по 24 ноября.
Загитовой на Гран-при Франции помогал фокусник. Видео
Жулин рассказал о проблемах Загитовой с прыжками
- 8 ноября 2019
-
10:58
-
10:52
-
10:08
-
09:53
-
09:52
-
09:29
-
09:27
-
09:22
-
00:47
- 7 ноября 2019
-
23:52
-
23:39
-
22:45
-
22:01
-
20:35
-
20:28
-
20:10
-
18:41
-
18:10
-
17:21
-
17:18
-
16:31
-
16:24
-
16:21
-
16:04
-
15:48
-
15:06
-
14:47
-
13:58
-
13:39
-
13:20
-
13:04
-
12:52
-
12:42
-
12:39
-
11:59
Партнерский контент