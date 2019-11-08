Гольфист Тайгер Вудс пригласил на Кубок президента самого себя

Американец Тайгер Вудс назвал имена четырёх гольфистов, которых он взял в команду для участия в Кубке президента.

Одну из четырёх капитанских путевок Вудс отдал самому себе. Остальные три получили Гэри Вудлэнд, Тони Финау и Патрик Рид.

Турнир между сборными США и остального мира (кроме Европы) состоится в Мельбурне с 12 по 15 декабря.

В сборную США напрямую ранее попали: Брукс Кепка, Джастин Томас, Дастин Джонсон, Мэтт Кучар, Ксандер Шоффеле, Уэбб Симпсон, Брайсон Дешамбо и Патрик Кэнтлэй.