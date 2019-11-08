Банька уйдёт с поста министра спорта Польши после избрания президентом ВАДА

До конца ноября Витольд Банька должен покинуть пост министра спорта и туризма Польши в связи с избранием на должность президента Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь организации Анна Ульман.

Ранее совет учредителей ВАДА единогласно поддержал кандидатуру Баньки на должность президента организации. Он займёт этот пост с 1 января 2020 года, сменив на нём британца Крэйга Риди.

Срок президентских полномочий Баньки в организации рассчитан на три года, после чего поляк сможет быть избран на новый срок.



Ранее Банька отмечал, что для борьбы с допингом планирует привлечь к сотрудничеству с ВАДА крупных спонсоров.



Витольд Банька — бывший легкоатлет, участвовал в чемпионатах мира и Олимпийских играх. В октябре ему исполнилось 35 лет.