Синицина и Кацалапов лидируют после ритм-танца на Гран-при Китая

В Чунцине (Китай) стартовал четвёртый этап Гран-при по фигурному катанию. В соревнованиях танцевальных пар после ритм-танца лидерство захватили россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Второе место заняли американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс. Третьими стали канадцы Лоуренс Фурнье Бодри и Николай Сёренсен.

Фигурное катание. Гран-при. Четвёртый этап. Чунцин, Китай

Танцевальные пары. Ритм-танец

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 85,39.

2. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 80,34.

3. Лоуренс Фурнье Бодри/Николай Сёренсен (Канада) — 78,41.

6. Анастасия Скопцова/Кирилл Алёшин (Россия) — 69,19.

7. Софья Евдокимова/Егор Базин (Россия) — 64,07.

Произвольный танец пары представят завтра, 9 ноября. Гран-при Китая завершится 10 ноября.