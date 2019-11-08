Синицина и Кацалапов лидируют после ритм-танца на Гран-при Китая
В Чунцине (Китай) стартовал четвёртый этап Гран-при по фигурному катанию. В соревнованиях танцевальных пар после ритм-танца лидерство захватили россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Второе место заняли американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс. Третьими стали канадцы Лоуренс Фурнье Бодри и Николай Сёренсен.
Фигурное катание. Гран-при. Четвёртый этап. Чунцин, Китай
Танцевальные пары. Ритм-танец
1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 85,39.
2. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 80,34.
3. Лоуренс Фурнье Бодри/Николай Сёренсен (Канада) — 78,41.
6. Анастасия Скопцова/Кирилл Алёшин (Россия) — 69,19.
7. Софья Евдокимова/Егор Базин (Россия) — 64,07.
Произвольный танец пары представят завтра, 9 ноября. Гран-при Китая завершится 10 ноября.
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