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Тарасова — о выступлении Синициной и Кацалапова в Китае: они открыты любви

Тарасова — о выступлении Синициной и Кацалапова в Китае: они открыты любви
Другие / Фигурное катание 0

Российский тренер Татьяна Тарасова оценила прокат Виктории Синициной и Никиты Кацалапова на этапе Гран-при в Китае. По итогам ритм-танца дуэт занимает первое место, набрав 85,39 балла.

«Браво! Такая свобода, которая есть у них при исполнении этого технического танца. Как они растворяются в музыке, как они передают образ двух влюблённых людей, которые попали под тёплый и ласковый дождь.

Такой сумасшедший темп! Они живут в этой музыке: открыты небу, солнцу, открыты любви", — заявила Тарасова в эфире Первого канала.

Вторыми стали представители США Мэдисон Чок и Эван Бэйтс. Тройку лучших замкнули канадцы Лоуренс Фурнье Бодри и Николай Сёренсен.

Произвольный танец пары представят завтра, 9 ноября. Гран-при Китая завершится 10 ноября.

Синицина и Кацалапов лидируют после ритм-танца на Гран-при Китая
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