Синицина и Кацалапов внесли изменения в произвольный танец перед Гран-при Китая

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду, сделали ряд изменений в произвольной программе перед стартом этапа Гран-при в Чунцине (Китай).

Синицина и Кацалапов лидируют после ритм-танца, набрав 85,39 балла.

«Произвольная программа в этом году ставилась дольше из-за определённых обстоятельств, в этой программе сложная музыка. Мы были достаточно готовы к контрольным прокатам, но после некоторых соревнований у нас образовалось окно. Мы начали плотно над ней работать, поменяли чуть-чуть поддержки, добавили связок, много работали над корпусом и хореографией. Много и маленьких, и значительных изменений там будет», — цитирует Кацалапова ТАСС.

Произвольный танец пары представят завтра, 9 ноября. Гран-при Китая завершится 10 ноября.