Россиянка Бондарева завоевала золотую награду чемпионата мира по самбо 2019 года
Российская спортсменка Елена Бондарева одержала победу на чемпионате мира по самбо 2019 года. Соревнования проходят в Сеуле.
В финале в весовой категории до 48 кг россиянка взяла верх над представительницей Беларуси Анфисой Капаевой.
34-летняя Бондарева — четырёхкратная чемпионка мира (2008, 2012, 2016, 2019). Также она является победительницей Европейских игр (2019), двукратной чемпионкой Европы (2014, 2017) и победительницей Универсиады 2013 года.
Чемпионат мира по самбо завершится в воскресенье, 10 ноября.
- 8 ноября 2019
-
15:36
-
15:25
-
15:08
-
14:50
-
14:39
-
14:30
-
14:24
-
14:16
-
13:47
-
13:44
-
13:33
-
13:19
-
12:16
-
11:57
-
11:53
-
10:58
-
10:52
-
10:08
-
09:53
-
09:52
-
09:29
-
09:27
-
09:22
-
00:47
- 7 ноября 2019
-
23:52
-
23:39
-
22:45
-
22:01
-
20:35
-
20:28
-
20:10
-
18:41
-
18:10
-
17:21
-
17:18
Партнерский контент