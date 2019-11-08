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Россиянка Бондарева завоевала золотую награду чемпионата мира по самбо 2019 года

Россиянка Бондарева завоевала золотую награду чемпионата мира по самбо 2019 года
Другие / Прочие виды спорта 0

Российская спортсменка Елена Бондарева одержала победу на чемпионате мира по самбо 2019 года. Соревнования проходят в Сеуле.

В финале в весовой категории до 48 кг россиянка взяла верх над представительницей Беларуси Анфисой Капаевой.

34-летняя Бондарева — четырёхкратная чемпионка мира (2008, 2012, 2016, 2019). Также она является победительницей Европейских игр (2019), двукратной чемпионкой Европы (2014, 2017) и победительницей Универсиады 2013 года.

Чемпионат мира по самбо завершится в воскресенье, 10 ноября.

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