Авербух: Щербакову засудили в США, но в Китае она заслуженно улучшила результат

Серебряный призёр Олимпиады 2002 года, хореограф Илья Авербух поделился впечатлениями от женской короткой программы на этапе Гран-при по фигурному катанию в Чунцине (Китай).
Первое место на текущий момент занимает россиянка Анна Щербакова, набравшая 73,51 балла.
«Я считаю, что Щербакову недостаточно высоко оценили в короткой программе на Skate America, она явно была засужена. Я думаю, что всё по делу, и то, что Аня на 10 или 8 баллов улучшила свой результат, — это вполне заслуженно.
Туктамышева упала с тройного акселя? Это спорт, сложнейший элемент, у кого-то получается, у кого-то не получается. Состав женского турнира в Китае не очень сильный. Понятно, что Аня Щербакова, скорее всего, этот турнир не отдаст, но Елизавета может продолжать бороться, у неё есть соперницы, которых она может обыгрывать», — цитирует Авербуха Sport24.
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