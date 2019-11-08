Лазукин — восьмой после короткой программы на Гран-при Китая
Российский фигурист Андрей Лазукин занял восьмое место в короткой программе на четвёртом этапе Гран-при в Чунцине (Китае). Лидерство захватил хозяин соревнований Хань Янь. Второй результат продемонстрировал его соотечественник Цзинь Боян. Третьим стал представитель Италии Маттео Риццо.
Фигурное катание. Гран-при. Четвёртый этап. Чунцин, Китай
Мужчины. Короткая программа
1. Хань Янь (Китай) – 86,46.
2. Цзинь Боян (Китай) – 85,43.
3. Маттео Риццо (Италия) – 81,72...
8. Андрей Лазукин (Россия) – 74,31.
Произвольную программу фигуристы представят завтра, 9 ноября. Гран-при Китая завершится 10 ноября. В октябре бронзовый призёр командного чемпионата мира 2019 года Лазукин занял восьмое место на Skate Canada.
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