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Лазукин — восьмой после короткой программы на Гран-при Китая

Лазукин — восьмой после короткой программы на Гран-при Китая
Другие / Фигурное катание 0

Российский фигурист Андрей Лазукин занял восьмое место в короткой программе на четвёртом этапе Гран-при в Чунцине (Китае). Лидерство захватил хозяин соревнований Хань Янь. Второй результат продемонстрировал его соотечественник Цзинь Боян. Третьим стал представитель Италии Маттео Риццо.

Фигурное катание. Гран-при. Четвёртый этап. Чунцин, Китай
Мужчины. Короткая программа
1. Хань Янь (Китай) – 86,46.
2. Цзинь Боян (Китай) – 85,43.
3. Маттео Риццо (Италия) – 81,72...
8. Андрей Лазукин (Россия) – 74,31.

Произвольную программу фигуристы представят завтра, 9 ноября. Гран-при Китая завершится 10 ноября. В октябре бронзовый призёр командного чемпионата мира 2019 года Лазукин занял восьмое место на Skate Canada.

Фигурное катание. Гран-при-2019/20. 4-й этап, Чунцин, Китай
Мужчины. Короткая программа
08 ноября 2019, пятница. 14:05 МСК
Окончено
1
Хань Янь
Китай
86.46
2
Цзинь Боян
Китай
85.43
3
Маттео Риццо
Италия
81.72
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