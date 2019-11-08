Леонова: Щербаковой в Китае дали мало баллов, хотя она уже как рыба в воде
Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года Алёна Леонова считает, что российской фигуристке Анне Щербаковой дали маловато баллов за выступление в короткой программе на этапе Гран-при в Китае.
«Аня Щербакова показала свой максимум, хороший прокат, всё чисто исполнено. Мне кажется, ей маловато баллов дали за такой хороший прокат. Аня уже комфортно чувствует себя в компании более известных фигуристок, её это не пугает и не смущает. Она уже как рыба в воде. Это видно по тому, как она уверена в себе во время катания», — цитирует Леонову РИА «Новости».
Напомним, по итогам короткой программы Елизавета Туктамышева стала четвёртой, а Софья Самодурова — пятой. Произвольную программу фигуристки представят завтра, 9 ноября.
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