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Фигуристы Ефимова и Коровин — шестые после короткой программы на Cup of China

Фигуристы Ефимова и Коровин — шестые после короткой программы на Cup of China
Другие / Фигурное катание 0

Российская спортивная пара Алиса Ефимова/Александр Коровин занимает шестое место после короткой программы на четвёртом этапе Гран-при по фигурному катанию в Китае. Ефимова упала при исполнении параллельного прыжка.

Лидерство захватили хозяева льда Вэньцзин Суй и Хань Цун. Второе место занимает представляющая Канаду пара Любовь Илюшечкина/Шарли Билодо, которая всего на 0,48 балла опережает ещё один китайский дуэт Чэн Пэн/Цзинь Ян.

Произвольную программу спортивные пары покажут завтра, 9 ноября.

Фигурное катание. Четвёртый этап Гран-при. Cup of China. Чунцин, Китай
Спортивные пары. Короткая программа

1. Вэньцзин Суй/Хань Цун (Китай) – 80,90.
2. Любовь Илюшечкина/Шарли Билодо (Канада) – 68,98.
3. Чэн Пэн/Цзинь Ян (Китай) – 68,50…
6. Алиса Ефимова/Александр Коровин (Россия) – 63,97.

Фигурное катание. Гран-при-2019/20. 4-й этап, Чунцин, Китай
Спортивные пары. Короткая программа
08 ноября 2019, пятница. 16:00 МСК
Окончено
1
Китай
80.90
2
Канада
68.98
3
Китай
68.50
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