Фигуристы Ефимова и Коровин — шестые после короткой программы на Cup of China

Российская спортивная пара Алиса Ефимова/Александр Коровин занимает шестое место после короткой программы на четвёртом этапе Гран-при по фигурному катанию в Китае. Ефимова упала при исполнении параллельного прыжка.
Лидерство захватили хозяева льда Вэньцзин Суй и Хань Цун. Второе место занимает представляющая Канаду пара Любовь Илюшечкина/Шарли Билодо, которая всего на 0,48 балла опережает ещё один китайский дуэт Чэн Пэн/Цзинь Ян.
Произвольную программу спортивные пары покажут завтра, 9 ноября.
Фигурное катание. Четвёртый этап Гран-при. Cup of China. Чунцин, Китай
Спортивные пары. Короткая программа
1. Вэньцзин Суй/Хань Цун (Китай) – 80,90.
2. Любовь Илюшечкина/Шарли Билодо (Канада) – 68,98.
3. Чэн Пэн/Цзинь Ян (Китай) – 68,50…
6. Алиса Ефимова/Александр Коровин (Россия) – 63,97.
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