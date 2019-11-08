Фигуристы Ефимова и Коровин — шестые после короткой программы на Cup of China

Российская спортивная пара Алиса Ефимова/Александр Коровин занимает шестое место после короткой программы на четвёртом этапе Гран-при по фигурному катанию в Китае. Ефимова упала при исполнении параллельного прыжка.

Лидерство захватили хозяева льда Вэньцзин Суй и Хань Цун. Второе место занимает представляющая Канаду пара Любовь Илюшечкина/Шарли Билодо, которая всего на 0,48 балла опережает ещё один китайский дуэт Чэн Пэн/Цзинь Ян.

Произвольную программу спортивные пары покажут завтра, 9 ноября.

Фигурное катание. Четвёртый этап Гран-при. Cup of China. Чунцин, Китай

Спортивные пары. Короткая программа

1. Вэньцзин Суй/Хань Цун (Китай) – 80,90.

2. Любовь Илюшечкина/Шарли Билодо (Канада) – 68,98.

3. Чэн Пэн/Цзинь Ян (Китай) – 68,50…

6. Алиса Ефимова/Александр Коровин (Россия) – 63,97.