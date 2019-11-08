Девять гандболисток «Ростов-Дона» вошли в состав сборной России на ЧМ-2019

Тренерский штаб женской сборной России по гандболу во главе с Амбросом Мартином назвал состав команды для подготовки к чемпионату мира в Японии, сообщает пресс-служба ФГР. В списке двадцать игроков.
Состав сборной России по гандболу для подготовки к ЧМ в Японии
Вратари: Виктория Калинина («Кубань»), Анастасия Лагина («Лада»), Анна Седойкина («Ростов-Дон»);
Левые крайние: Кристина Кожокарь, Полина Кузнецова (обе – «Ростов-Дон»);
Левые полусредние: Владлена Бобровникова, Анна Сень (обе – «Ростов-Дон»), Ольга Горшенина (ЦСКА), Елизавета Малашенко («Астраханочка»), Елена Михайличенко («Лада»);
Разыгрывающие: Ярослава Фролова («Кубань»), Ольга Щербак («Лада»);
Линейные: Анастасия Илларионова («Звезда»), Ксения Макеева («Ростов-Дон»), Яна Жилинскайте (ЦСКА);
Правые полусредние: Анна Вяхирева, Валерия Маслова (обе – «Ростов-Дон»), Антонина Скоробогатченко («Кубань»);
Правые крайние: Юлия Манагарова («Ростов-Дон»), Ольга Фомина («Лада»).
Накануне чемпионата мира, с 18 по 20 ноября, женская сборная России проведет краткосрочный сбор в Новогорске. По его итогам тренерский штаб национальной команды отберет 18 гандболисток, которые сначала примут участие в товарищеском турнире Seoul Cup, а затем поедут на чемпионат мира.
Чемпионат мира пройдёт в Кумамото (Япония) с 30 ноября по 15 декабря. На предварительном этапе турнира российские гандболистки сыграют со сборными Аргентины, ДР Конго, Китая, Швеции и Японии.
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