Пловец Морозов в третий раз в карьере стал обладателем Кубка мира

Россиянин Владимир Морозов в третий раз в карьере стал обладателем Кубка мира по плаванию в общем зачёте. Это стало известно в ходе заключительного этапа соревнований, которые проходят в Дохе, Катар.

Морозов одержал победу на дистанции 50 метров на спине, на 0,04 секунды опередив американца Майкла Эндрю. Третьим финишировал австралиец Брэдли Вудворд.

После этой победы российский пловец стал недосягаем для ближайшего преследователя — литовца Данаса Рапшиса.

27-летний Морозов первенствовал в общем зачёте Кубка мира в 2016 и 2018 годах.

Плавание. Этап Кубка мира в Дохе, Катар

Мужчины. Спина, 50 м

1. Владимир Морозов (Россия) – 24,75.

2. Майкл Эндрю (США) — 24,79.

3. Брэдли Вудворд (Австралия) — 25,35.