Российские «пляжники» за бронзу Межконтинентального кубка сыграют с командой ОАЭ

Во втором полуфинальном матче Межконтинентального кубка в Дубае сборная Ирана в серии послематчевых пенальти одержала победу над командой ОАЭ. Основное время встречи завершилось вничью — 1:1, а девятиметровые точнее пробили иранцы – 4:3.

Иранцы одержали вторую подряд победу в серии пенальти. Накануне они таким же образом одолели россиян во встрече за первое место в подгруппе. Сборная ОАЭ все четыре матча на турнире завершила с равным счётом в основное время. Итальянцев арабы победили в овертайме, Испании уступили по пенальти, а японцев обыграли в серии девятиметровых.

В финале сборная Ирана встретится с командой Испании, а россияне за бронзовые медали сыграют с футболистами из ОАЭ.

Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Дубай, ОАЭ

Полуфинал

Иран – ОАЭ – 1:1 (1:0, 0:0, 0:1, по пен. – 4:3).