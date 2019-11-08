Дубов и Свидлер сыграли вничью в первой четвертьфинальной партии Гран-при ФИДЕ
В четвертьфинале этапа Гран-при ФИДЕ в Гамбурге состоялись первые из двух запланированных партий в классические шахматы. Лишь в одной из четырёх встреч был выявлен победитель. Француз Максим Вашье-Лаграв нанёс поражение болгарину Веселину Топалову.
Ещё три партии завершились мирным исходом. Не было выявлено победителя в российском дерби Даниил Дубов – Пётр Свидлер. Александр Грищук сыграл вничью с чехом Давидом Наварой, а китаец Юй Янъи – с поляком Яном-Кшиштофом Дудой.
Завтра, 9 ноября, те же пары сыграют вторые партии в классические шахматы. Если по итогам двух встреч в четвертьфинальных парах будет зафиксирована ничья, то выявление полуфиналистов будет отложено до тай-брейка, который запланирован на воскресенье, 11 ноября.
- 8 ноября 2019
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