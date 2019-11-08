Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Дубов и Свидлер сыграли вничью в первой четвертьфинальной партии Гран-при ФИДЕ

Дубов и Свидлер сыграли вничью в первой четвертьфинальной партии Гран-при ФИДЕ
Другие / Шахматы 0

В четвертьфинале этапа Гран-при ФИДЕ в Гамбурге состоялись первые из двух запланированных партий в классические шахматы. Лишь в одной из четырёх встреч был выявлен победитель. Француз Максим Вашье-Лаграв нанёс поражение болгарину Веселину Топалову.

Ещё три партии завершились мирным исходом. Не было выявлено победителя в российском дерби Даниил Дубов – Пётр Свидлер. Александр Грищук сыграл вничью с чехом Давидом Наварой, а китаец Юй Янъи – с поляком Яном-Кшиштофом Дудой.

Завтра, 9 ноября, те же пары сыграют вторые партии в классические шахматы. Если по итогам двух встреч в четвертьфинальных парах будет зафиксирована ничья, то выявление полуфиналистов будет отложено до тай-брейка, который запланирован на воскресенье, 11 ноября.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019