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Загитова: иногда позволяю себе съесть что-то вредное

Загитова: иногда позволяю себе съесть что-то вредное
Другие / Фигурное катание 0

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала о своём отношении к питанию и красоте на льду.

«Иногда я позволяю себе съесть что-то вредное. Но только иногда! За весом следят все фигуристы, поскольку каждые условные 100 граммов влияют на технику прыжков. При этом питание должно быть сбалансированным, чтобы организм получал все необходимые витамины. Нагрузки большие, и надо, чтобы у организма были силы с ними справляться.

На льду важна удобная экипировка, которая не отвлекала бы от тренировочного процесса. При этом для меня важно выглядеть красиво, это поднимает мне настроение, и я чувствую себя увереннее. То же самое в тренажёрном зале и на занятиях хореографией», — приводит слова Загитовой The Challenger.

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