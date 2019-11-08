Загитова: иногда позволяю себе съесть что-то вредное
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала о своём отношении к питанию и красоте на льду.
«Иногда я позволяю себе съесть что-то вредное. Но только иногда! За весом следят все фигуристы, поскольку каждые условные 100 граммов влияют на технику прыжков. При этом питание должно быть сбалансированным, чтобы организм получал все необходимые витамины. Нагрузки большие, и надо, чтобы у организма были силы с ними справляться.
На льду важна удобная экипировка, которая не отвлекала бы от тренировочного процесса. При этом для меня важно выглядеть красиво, это поднимает мне настроение, и я чувствую себя увереннее. То же самое в тренажёрном зале и на занятиях хореографией», — приводит слова Загитовой The Challenger.
- 8 ноября 2019
-
23:11
-
23:06
-
22:46
-
22:03
-
21:25
-
21:07
-
20:53
-
20:30
-
19:46
-
19:15
-
19:00
-
18:22
-
17:22
-
16:52
-
16:38
-
16:18
-
15:41
-
15:36
-
15:25
-
15:08
-
14:50
-
14:39
-
14:30
-
14:24
-
14:16
-
13:47
-
13:44
-
13:33
-
13:19
-
12:16
-
11:57
-
11:53
-
10:58
-
10:52
-
10:08
Партнерский контент