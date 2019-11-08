Загитова: иногда позволяю себе съесть что-то вредное

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала о своём отношении к питанию и красоте на льду.



«Иногда я позволяю себе съесть что-то вредное. Но только иногда! За весом следят все фигуристы, поскольку каждые условные 100 граммов влияют на технику прыжков. При этом питание должно быть сбалансированным, чтобы организм получал все необходимые витамины. Нагрузки большие, и надо, чтобы у организма были силы с ними справляться.



На льду важна удобная экипировка, которая не отвлекала бы от тренировочного процесса. При этом для меня важно выглядеть красиво, это поднимает мне настроение, и я чувствую себя увереннее. То же самое в тренажёрном зале и на занятиях хореографией», — приводит слова Загитовой The Challenger.