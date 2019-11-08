Утяшева назвала художественную гимнастику спортом монахинь

Заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева рассказала, что высокие достижения в её виде спорта не совместимы с развитием в спортсменке женщины.
«У меня дела пошли только в 19 лет. У всех гимнасток же очень всё позднее. Нельзя жить половой жизнью, если выступаешь и планируешь большой спорт. Это спорт монахинь. Нам нельзя! Иначе сразу женя вот такая вырастет, сисявки пойдут… Будешь делать шпагат, а у тебя сиськи вот так будут прыгать! Мы же в купальничках выступаем. Мы все девочки позднего развития. В 16 ты доска — два соска», — приводит слова Утяшевой People Talk.
Утяшева вышла замуж за популярного телеведущего Павла Волю в ноябре 2012 года. В мае 2013-го у неё родился сын Роберт, в мае 2015-го — дочь София.
«Паша очень хочет третьего ребёнка, мне кажется, только из-за сисек. Он говорит: «Такая грудь была, пятый размер, как это всё было красиво, наливно. Я кормила Роберта год и семь месяцев. Паша сразу сказал ему: «Сиська моя, молоко твоё». А Софии он такого уже не говорил», — поделилась Утяшева.
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