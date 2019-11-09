Юниор Ковалёв выиграл турнир по фигурному катанию в Латвии среди взрослых

Российский фигурист Артем Ковалёв выиграл международный турнир Volvo Cup в Риге. Серебряным призером стал Ираклий Майсурадзе, выступающий за Грузию. Бронза у представляющего Азербайджан Владимира Литвинцева, который с 8-го места после короткой программы поднялся на третью ступень пьедестала.
Ковалёв в этом сезоне выступает по юниорам, но на соревнованиях в Риге стартовал по мастерам. Фигурист стал вторым как в короткой, так и в произвольной программе, и по сумме двух прокатов вышел в лидеры.
Россиянка Ксения Синицына одержала победу среди юниорок, поднявшись с шестого места после короткой программы за счёт уверенного проката произвольной. Серебро у Анастасии Шаботовой, которая тренируется также в группе Светланы Пановой и Татьяны Моисеевой, но с этого сезона выступает за Украину. Бронзовым призёром стала представительница Латвии Мария Болшева.
Россиянки Варвара Курносенко и Анна Попова завершили соревнования на 6-м и 13-м местах.
Фигурное катание. Турнир Volvo Cup. Рига, Латвия
Мужчины
1. Артем Ковалёв (Россия) – 220,67.
2. Ираклий Майсурадзе (Грузия) – 220,35.
3. Владимир Литвинцев (Азербайджан) – 207,42.
Юниоры. Девушки
1. Ксения Синицына (Россия) – 176,57.
2. Анастасия Шаботова (Украина) – 167,81.
3. Мария Болшева (Латвия) – 158,83…
6. Варвара Курносенко (Россия) – 149,88…
13. Анна Попова (Россия) – 118,15.
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