Юниор Ковалёв выиграл турнир по фигурному катанию в Латвии среди взрослых

Российский фигурист Артем Ковалёв выиграл международный турнир Volvo Cup в Риге. Серебряным призером стал Ираклий Майсурадзе, выступающий за Грузию. Бронза у представляющего Азербайджан Владимира Литвинцева, который с 8-го места после короткой программы поднялся на третью ступень пьедестала.

Ковалёв в этом сезоне выступает по юниорам, но на соревнованиях в Риге стартовал по мастерам. Фигурист стал вторым как в короткой, так и в произвольной программе, и по сумме двух прокатов вышел в лидеры.

Россиянка Ксения Синицына одержала победу среди юниорок, поднявшись с шестого места после короткой программы за счёт уверенного проката произвольной. Серебро у Анастасии Шаботовой, которая тренируется также в группе Светланы Пановой и Татьяны Моисеевой, но с этого сезона выступает за Украину. Бронзовым призёром стала представительница Латвии Мария Болшева.

Россиянки Варвара Курносенко и Анна Попова завершили соревнования на 6-м и 13-м местах.

Фигурное катание. Турнир Volvo Cup. Рига, Латвия

Мужчины

1. Артем Ковалёв (Россия) – 220,67.

2. Ираклий Майсурадзе (Грузия) – 220,35.

3. Владимир Литвинцев (Азербайджан) – 207,42.

Юниоры. Девушки

1. Ксения Синицына (Россия) – 176,57.

2. Анастасия Шаботова (Украина) – 167,81.

3. Мария Болшева (Латвия) – 158,83…

6. Варвара Курносенко (Россия) – 149,88…

13. Анна Попова (Россия) – 118,15.