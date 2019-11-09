Пловец Колесников: хочу выступить на ЧЕ-2020, мне нужен этот старт

Российский пловец Климент Колесников рассказал, что в олимпийском сезоне намерен выступить на чемпионате Европы по водным видам спорта.

«У нас был восстановительный сбор в Калелье, потом были в Москве, готовились к ISL – принял участие в двух этапах, в Индианаполисе и Неаполе. К чемпионату России готовились на Круглом. Время на отдых было. Не так уж много, но было. Да и восстановительный сбор – это такой активный отдых.

Хотел бы выступить на майском чемпионате Европы. Мне нужен этот старт. Тяжело было бы сидеть на сборах долго. Психологически это непросто. Да и для простартовок курсовок будет недостаточно, нужно будет себя как-то взбудоражить.

Приоритет в отборе на Олимпийские игры? Ближе к весне будет понятно. Точно буду отбираться на 100 и 200 м на спине, а там уже посмотрим", – цитирует Колесникова РИА «Новости».

Чемпионат Европы по водным видам спорта состоится в мае 2020 года в Будапеште (Венгрия).