Пловец Колесников: хочу выступить на ЧЕ-2020, мне нужен этот старт

Российский пловец Климент Колесников рассказал, что в олимпийском сезоне намерен выступить на чемпионате Европы по водным видам спорта.
«У нас был восстановительный сбор в Калелье, потом были в Москве, готовились к ISL – принял участие в двух этапах, в Индианаполисе и Неаполе. К чемпионату России готовились на Круглом. Время на отдых было. Не так уж много, но было. Да и восстановительный сбор – это такой активный отдых.
Хотел бы выступить на майском чемпионате Европы. Мне нужен этот старт. Тяжело было бы сидеть на сборах долго. Психологически это непросто. Да и для простартовок курсовок будет недостаточно, нужно будет себя как-то взбудоражить.
Приоритет в отборе на Олимпийские игры? Ближе к весне будет понятно. Точно буду отбираться на 100 и 200 м на спине, а там уже посмотрим", – цитирует Колесникова РИА «Новости».
Чемпионат Европы по водным видам спорта состоится в мае 2020 года в Будапеште (Венгрия).
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