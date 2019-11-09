Щербакова будет закрывать произвольную программу на Гран-при Китая

Фигуристка Анна Щербакова будет закрывать произвольную программу в соревнованиях одиночниц на Гран-при в Чунцине (Китай), сообщает сайт Международного союза конькобежцев (ISU). Россиянка является лидером после короткой программы.

Ещё одна российская фигуристка Елизавета Туктамышева, которая занимает четвёртое место, получила восьмой стартовый номер во второй разминке. Перед ней на лёд выйдет Софья Самодурова.



Напомним, Щербакова выиграла короткую программу, установив личный рекорд — 73,51 балла. Второе место заняла японка Сатоко Мияхара, третьей стала американка Амбер Гленн.



Произвольную программу фигуристки представят сегодня, 9 ноября. Гран-при Китая завершится 10 ноября. Ранее Щербакова одержала победу на Skate America.