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Двукратная чемпионка Европы: у Загитовой есть шансы выступить на Олимпиаде

Двукратная чемпионка Европы: у Загитовой есть шансы выступить на Олимпиаде
Другие / Фигурное катание 0

Двукратная чемпионка Европы в парном катании Юко Кавагути выразила мнение, что у российской фигуристки Алины Загитовой есть шанс выступить на Олимпиаде.

«Да кто знает, как сложится отбор на Олимпиаду? Что будет с этими четверными, юниорским катанием? У неё тоже есть шанс. Сдаваться никогда не нужно.

Кто популярнее – Загитова или Медведева? Когда они катаются, я в Японии не бываю, поэтому не могу сказать. А вообще да – японцы очень любят русских фигуристов, балет. Относятся с уважением к вашей культуре.

Что делать Елизавете Туктамышевой? Она ещё молодая. Разговоры про её пенсионный фигурный возраст – бред (смеётся). Всё ещё впереди. Пусть катаются", — приводит слова Кавагути «Спорт день за днём».

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