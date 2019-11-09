Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Тарасова: Синицина и Кацалапов немного волновались, но мы в них верим

Тарасова: Синицина и Кацалапов немного волновались, но мы в них верим
Другие / Фигурное катание 0

Российский тренер Татьяна Тарасова оценила выступление Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в произвольном танце на этапе Гран-при в Китае. Российский дуэт одержал победу.

«Они никогда этапы Гран-при не выигрывали вообще. Немного волновались, потому что какая-то ошибка всегда была. Может быть, здесь тоже были.

Но они идут к заветной мечте, мы в них верим. И идём к ней вместе с ними. Если от короткой программы я в потрясении и в восторге, то здесь вопросы могут быть. Но тут есть композиция, танец. Они прекрасно танцуют любовь", — заявила Тарасова в эфире Первого канала.

Второе место в Китае заняли американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс. Третьими стали канадцы Лоуренс Фурнье Бодри и Николай Сёренсен.

Синицина и Кацалапов выиграли соревнования танцевальных пар на Гран-при Китая
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019