Тарасова: Синицина и Кацалапов немного волновались, но мы в них верим
Российский тренер Татьяна Тарасова оценила выступление Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в произвольном танце на этапе Гран-при в Китае. Российский дуэт одержал победу.
«Они никогда этапы Гран-при не выигрывали вообще. Немного волновались, потому что какая-то ошибка всегда была. Может быть, здесь тоже были.
Но они идут к заветной мечте, мы в них верим. И идём к ней вместе с ними. Если от короткой программы я в потрясении и в восторге, то здесь вопросы могут быть. Но тут есть композиция, танец. Они прекрасно танцуют любовь", — заявила Тарасова в эфире Первого канала.
Второе место в Китае заняли американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс. Третьими стали канадцы Лоуренс Фурнье Бодри и Николай Сёренсен.
Синицина и Кацалапов выиграли соревнования танцевальных пар на Гран-при Китая
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