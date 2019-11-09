Туктамышева на Гран-при Китая исполнила прошлогоднюю произвольную программу

Россиянка Елизавета Туктамышева на этапе Гран-при в Китае, который проходит в Чунцине, выполнила прошлогоднюю произвольную программу.

Ранее в этом сезоне 22-летняя спортсменка исполняла новую программу под музыку группы The Hot Sardines.

Напомним, в короткой программе Туктамышева оказалась четвёртой. Победу одержала 15-летняя Анна Щербакова, установив личный рекорд — 73,51 балла. Второе место заняла японка Сатоко Мияхара, третьей стала американка Амбер Гленн.

Произвольную программу фигуристки представляют сегодня, 9 ноября. Гран-при Китая завершится 10 ноября. Ранее Щербакова одержала победу на Skate America.

Туктамышева в 2015 году стала чемпионкой мира, Европы и серебряным призёром командного чемпионата мира.