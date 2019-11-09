Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Туктамышева на Гран-при Китая исполнила прошлогоднюю произвольную программу

Туктамышева на Гран-при Китая исполнила прошлогоднюю произвольную программу
Другие / Фигурное катание 0

Россиянка Елизавета Туктамышева на этапе Гран-при в Китае, который проходит в Чунцине, выполнила прошлогоднюю произвольную программу.

Ранее в этом сезоне 22-летняя спортсменка исполняла новую программу под музыку группы The Hot Sardines.

Напомним, в короткой программе Туктамышева оказалась четвёртой. Победу одержала 15-летняя Анна Щербакова, установив личный рекорд — 73,51 балла. Второе место заняла японка Сатоко Мияхара, третьей стала американка Амбер Гленн.

Произвольную программу фигуристки представляют сегодня, 9 ноября. Гран-при Китая завершится 10 ноября. Ранее Щербакова одержала победу на Skate America.

Туктамышева в 2015 году стала чемпионкой мира, Европы и серебряным призёром командного чемпионата мира.

Туктамышева объяснила, почему упала на тройном акселе на Гран-при Китая
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019