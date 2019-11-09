Ягудин — о произвольной программе Туктамышевой в Китае: она это сделала!

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин оценил выступление российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой с произвольной программой на Гран-при Китая.

22-летняя спортсменка чисто исполнила два тройных акселя, один из которых — в каскаде с двойным тулупом.

«Она это сделала! После неудачи в короткой программе надо было преодолеть психологический барьер. Нужно было выйти и сказать: «Я чемпионка Европы и мира, буду бороться за финал Гран-при».

Самодурова сегодня чистенько откаталась, и Туктамышева. Её программа прошлогодняя. Но она задорная и всем нравится. Программа прошла на одном дыхании», — сказал Ягудин в эфире Первого канала.

Гран-при Китая завершится 10 ноября.

Напомним, Туктамышева в 2015 году стала чемпионкой мира, Европы и серебряным призёром командного чемпионата мира.