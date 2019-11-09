Российская фигуристка Щербакова пробилась в Финал Гран-при
Российская фигуристка Анна Щербакова квалифицировалась в Финал Гран-при. Соревнования пройдут в Турине (Италия) с 5 по 8 декабря.
Сегодня, 9 ноября, 15-летняя спортсменка одержала победу на четвёртом этапе Гран-при в Чунцине (Китай). Щербакова, выигравшая короткую программу (73,51), в произвольной подтвердила лидерство, получив от судей 152,53 балла.
Второе место в Китае заняла японка Сатоко Мияхара, по сумме двух прокатов она получила 211,18 балла. Бронзовую награду завоевала Елизавета Туктамышева (209,10). В произвольной программе она стала второй, показав свой лучший результат в сезоне. Россиянка Софья Самодурова заняла итоговое пятое место (185,29).
Этап Гран-при в Чунцине завершится завтра, 10 ноября.
Фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при в Китае, Туктамышева — третья
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