Видео бронзового проката Туктамышевой на этапе Гран-при в Китае
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева решила на Гран-при в Чунцине (Китай) представить прошлогоднюю произвольную программу. Это помогло её выиграть бронзовую медаль.
Туктамышева после короткой программы была четвёртой, но блистательно справилась с произвольной. Её выступление судьи оценили в 143,53 балла. По итогам двух соревновательных дней результат российской фигуристки составил 209,10 балла.
Видео произвольной программы Туктамышевой доступно на сайте Первого канала.
Победу на Гран-при Китая одержала Анна Щербакова. 15-летняя россиянка, выигравшая короткую программу (73,51), в произвольной подтвердила своё лидерство, получив от судей 152,53 балла. Россиянка Софья Самодурова заняла итоговое пятое место (185,29).
Фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при в Китае, Туктамышева — третья
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