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Ягудин — о победе Щербаковой в Китае: всё Останкино рукоплещет, студия прыгает!

Ягудин — о победе Щербаковой в Китае: всё Останкино рукоплещет, студия прыгает!
Другие / Фигурное катание 0

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал победу 15-летней Анны Щербаковой на этапе Гран-при в Китае.

«Ура! Всё Останкино рукоплещет, студия прыгает! Браво! Откуда у такой хрупкой девчушки силы преодолевать эти высоты, совершать сумасшедшие элементы, как эти два четверных лутца?

На первом, к сожалению, недокрут. Но мне говорили, что надо прыгать выше соперников на несколько голов, и тогда не возникнет никаких вопросов. Щербакова сегодня была на 10 голов выше, чем все остальные», — сказал Ягудин в эфире Первого канала.

Второй на этапе в Китае стала японка Сатоко Мияхара, по сумме двух прокатов она получила 211,18 балла. Бронзовую награду завоевала Елизавета Туктамышева (209,10).

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