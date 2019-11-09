Ягудин — о победе Щербаковой в Китае: всё Останкино рукоплещет, студия прыгает!
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал победу 15-летней Анны Щербаковой на этапе Гран-при в Китае.
«Ура! Всё Останкино рукоплещет, студия прыгает! Браво! Откуда у такой хрупкой девчушки силы преодолевать эти высоты, совершать сумасшедшие элементы, как эти два четверных лутца?
На первом, к сожалению, недокрут. Но мне говорили, что надо прыгать выше соперников на несколько голов, и тогда не возникнет никаких вопросов. Щербакова сегодня была на 10 голов выше, чем все остальные», — сказал Ягудин в эфире Первого канала.
Второй на этапе в Китае стала японка Сатоко Мияхара, по сумме двух прокатов она получила 211,18 балла. Бронзовую награду завоевала Елизавета Туктамышева (209,10).
Российская фигуристка Щербакова пробилась в Финал Гран-при
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