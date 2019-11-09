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Туктамышева: выходила на лёд более раскованной

Туктамышева: выходила на лёд более раскованной
Другие / Фигурное катание 0

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева осталась довольна выступлением в произвольной программе на четвёртом этапе Гран-при в Чунцине (Китай).

22-летняя спортсменка по итогам двух программ заняла третье место. Победу в Китае одержала 15-летняя Анна Щербакова.

«Сегодня довольна собой, выходила более раскованной, хорошо, что всё так сложилось. Единственная помарка была на лутце, потому что я очень хотела его сделать идеально, высоко прыгнула и немножко расслабилась в конце от ощущения, что было в полёте настолько комфортно. Никогда нельзя допускать таких ошибок, но в целом всё равно довольна», — цитирует Туктамышеву ТАСС.

Напомним, на своём первом этапе Гран-при текущего сезона, который состоялся в США, Туктамышева также завоевала бронзу.

Туктамышева на Гран-при Китая исполнила прошлогоднюю произвольную программу
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