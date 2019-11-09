Щербакова прокомментировала выступление в Китае и выход в Финал Гран-при

Российская фигуристка Анна Щербакова, выигравшая этап в Чунцине (Китай), прокомментировала выступление в произвольной программе, а также рассказала, что предстоит подумать над контентом, который она представит в финале Гран-при.
«Произвольная программа получилась хорошей, но неидеальной. Были некоторые ошибки. Очень рада, что смогла выйти в финал Гран-при, это было целью. Ещё не знаю, каким будет программный контент на итоговых соревнованиях, но задача, как всегда, — кататься чисто», — приводит слова Щербаковой официальный сайт Международного союза конькобежцев.
15-летняя россиянка в Чунцине выиграла короткую программу (73,51), а в произвольной подтвердила лидерство, получив от судей 152,53 балла. Благодаря такому успеху Щербакова квалифицировалась в финал Гран-при. Соревнования пройдут в Турине (Италия) с 5 по 8 декабря.
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