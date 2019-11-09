Глава Татарстана объявил благодарность Загитовой
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова получила благодарность президента Татарстана Рустама Минниханова.
Соответствующий документ Минниханов вручил Загитовой на форуме «Мост Москва — Татарстан» в Москве, информирует РИА «Новости».
Ранее стало известно, что Загитова номинирована на премию журнала Glamour «Женщина года» в категории «Спортсменка года». Проголосовать за 17-летнюю спортсменку можно на сайте издания. В этой категории награду могут получить ещё три спортсменки — пловчиха Юлия Ефимова, фехтовальщица Софья Великая и легкоатлетка Мария Ласицкене. Результаты голосования станут известны 12 ноября 2019 года.
Напомним, в текущем сезоне Загитова на Гран-при Франции заняла второе место.
Загитова отписалась от аккаунтов фигуристки, которая указала на её ошибки
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