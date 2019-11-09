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Мишин: судьи не хотят видеть много русских фигуристок в финале Гран-при

Мишин: судьи не хотят видеть много русских фигуристок в финале Гран-при
Другие / Фигурное катание 0

Алексей Мишин, тренер фигуристки Елизаветы Туктамышевой, отметил, что недостаточно высокие баллы его подопечной на этапе Гран-при в Чунцине (Китай) могли быть вызваны нежеланием видеть в финале серии слишком много россиянок.

22-летняя Туктамышева по итогам двух программ заняла третье место. Победу в Китае одержала 15-летняя Анна Щербакова, которая выступит в финале Гран-при.

«Видимо, сила русских девочек имеет и отрицательную сторону. Наверное, общая атмосфера такая, чтобы не допустить подавляющего числа русских женщин в финале Гран-при. Думаю, этим объясняется третье место Лизы, а не второе», — цитирует Мишина ТАСС.

Напомним, на своём первом этапе Гран-при текущего сезона, который состоялся в США, Туктамышева также завоевала бронзу.

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