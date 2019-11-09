Тарасова – о прокате Туктамышевой: молодец, Лизок
Российский тренер Татьяна Тарасова оценила выступление фигуристки Елизаветы Туктамышевой в произвольной программе на этапе Гран-при в Чунцине (Китай).
«Очень рада, что они вернулись к старой программе. Лиза хорошо её чувствует. И рада, что она выступает в этом платье, которое ей очень идёт. Молодец, Лизок! Очень здорово всё придумали с Алексеем Николаевичем Мишиным», — сказала Тарасова в эфире Первого канала.
Туктамышева после короткой программы была четвёртой, но блистательно справилась с произвольной, исполнив два тройных акселя. Выступление Елизаветы судьи оценили в 143,53 балла.
Победу на Гран-при Китая одержала Анна Щербакова. Россиянка Софья Самодурова заняла итоговое пятое место (185,29).
Видео бронзового проката Туктамышевой на этапе Гран-при в Китае
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