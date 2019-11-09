Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Тарасова – о прокате Туктамышевой: молодец, Лизок

Тарасова – о прокате Туктамышевой: молодец, Лизок
Другие / Фигурное катание 0

Российский тренер Татьяна Тарасова оценила выступление фигуристки Елизаветы Туктамышевой в произвольной программе на этапе Гран-при в Чунцине (Китай).

«Очень рада, что они вернулись к старой программе. Лиза хорошо её чувствует. И рада, что она выступает в этом платье, которое ей очень идёт. Молодец, Лизок! Очень здорово всё придумали с Алексеем Николаевичем Мишиным», — сказала Тарасова в эфире Первого канала.

Туктамышева после короткой программы была четвёртой, но блистательно справилась с произвольной, исполнив два тройных акселя. Выступление Елизаветы судьи оценили в 143,53 балла.

Победу на Гран-при Китая одержала Анна Щербакова. Россиянка Софья Самодурова заняла итоговое пятое место (185,29).

Видео бронзового проката Туктамышевой на этапе Гран-при в Китае
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019