Тарасова – о прокате Туктамышевой: молодец, Лизок

Российский тренер Татьяна Тарасова оценила выступление фигуристки Елизаветы Туктамышевой в произвольной программе на этапе Гран-при в Чунцине (Китай).



«Очень рада, что они вернулись к старой программе. Лиза хорошо её чувствует. И рада, что она выступает в этом платье, которое ей очень идёт. Молодец, Лизок! Очень здорово всё придумали с Алексеем Николаевичем Мишиным», — сказала Тарасова в эфире Первого канала.

Туктамышева после короткой программы была четвёртой, но блистательно справилась с произвольной, исполнив два тройных акселя. Выступление Елизаветы судьи оценили в 143,53 балла.

Победу на Гран-при Китая одержала Анна Щербакова. Россиянка Софья Самодурова заняла итоговое пятое место (185,29).