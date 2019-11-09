Фигурист Лазукин занял 10-е место на Гран-при Китая, победу одержал Цзинь Боян

На четвёртом этапе Гран-при по фигурному катанию в Китае завершились произвольные программы у мужчин. Россиянин Андрей Лазукин в итоге занял десятое место, получив от судей за оба проката 210,01 балла.

Победу одержал представитель Китая Цзинь Боян (261,53). Вторым стал его соотечественник Хань Янь (249,45). Призовую тройку замкнул итальянец Маттео Риццо (241,88).

Фигурное катание. Гран-при. Четвёртый этап. Чунцин, Китай

Мужчины. Итоги

1. Цзинь Боян (Китай) – 261,53

2. Хань Янь (Китай) – 249,45

3. Маттео Риццо (Италия) – 241,88

4. Киган Мессинг (Канада) – 237,36

5. Кейдзи Танака (Япония) – 233,62

6. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 222,26

7. Брендан Керри (Австралия) – 220,31

8. Камден Пулкинен (США) – 218,67

9. Хэ Чжан (Китай) – 217,42

10. Андрей Лазукин (Россия) – 210,01.

Этап Гран-при в Китае завершится завтра, 10 ноября.