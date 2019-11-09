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Глейхенгауз оценил прокат Щербаковой в произвольной программе на Гран-при Китая

Глейхенгауз оценил прокат Щербаковой в произвольной программе на Гран-при Китая
Другие / Фигурное катание 0

Даниил Глейхенгауз, хореограф группы Этери Тутберидзе, прокомментировал выступление Анны Щербаковой на Гран-при Китая.

За обе программы 15-летняя спортсменка в сумме получила от судей 226,04 балла и одержала победу. Щербакова впервые в карьере пробилась в финал Гран-при.

«Прокат считаю довольно успешным. Все элементы были сделаны, несмотря на то что поставили недокрут на первом каскаде. В целом баллы неплохие, самое главное, что она выиграла и вышла в финал.

Будут ли у Щербаковой соревнования перед финалом Гран-при? Пока сложно сказать, посмотрим. Если нам нужно будет где-то ещё прокатиться, то это может быть в России. Это будет зависеть от того, поменяем ли мы что-нибудь в программах", — приводит слова Глейхенгауза ТАСС.

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