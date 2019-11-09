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Туктамышева: мои шансы отобраться в финал Гран-при невелики

Туктамышева: мои шансы отобраться в финал Гран-при невелики
Другие / Фигурное катание 0

Елизавета Туктамышева в произвольной программе на этапе Гран-при в Чунцине (Китай) показала второй результат, это позволило ей завоевать бронзовую медаль соревнований. После выступления российская фигуристка дала оценку своему прокату, а также поделилась ближайшими планами.

«Рада, как получился прокат в произвольной программе. Он был лучше, чем в короткой. Мои шансы отобраться в Финал Гран-при не так уж и велики. Возможно, я приму участие в «челленджере» в Загребе. Попытаюсь показать хорошие прокаты и подготовиться к чемпионату России», — приводит слова 22-летней Туктамышевой официальный сайт Международного союза конькобежцев.

Туктамышева после короткой программы была четвёртой, но блистательно справилась с произвольной, исполнив два тройных акселя. Выступление Елизаветы судьи оценили в 143,53 балла.

Победу на Гран-при Китая одержала Анна Щербакова. Россиянка Софья Самодурова заняла итоговое пятое место (185,29).

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Видео бронзового проката Туктамышевой на этапе Гран-при в Китае
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