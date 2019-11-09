Фигуристы Ефимова и Коровин заняли последнее место на Гран-при Китая

Российская спортивная пара Алиса Ефимова/Александр Коровин заняла последнее, восьмое место по итогам четвёртого этапа Гран-при по фигурному катанию, который прошёл в Чунцине (Китай). В произвольной программе Алиса трижды упала: два раза на приземлении с параллельных прыжков, а также на хореографическом элементе. Кроме того, российские фигуристы не избежали ряда других ошибок.
Победу одержала китайская пара Вэньцзин Суй/Хань Цун, вторыми стали их соотечественники Чэн Пэн и Цзинь Ян. На третью ступень пьедестала почёта поднялись представляющие Канаду Любовь Илюшечкина и Шарли Билодо.
Фигурное катание. Четвёртый этап Гран-при. Чунцин, Китай
Спортивные пары
1. Вэньцзин Суй/Хань Цун (Китай) – 228,37
2. Чэн Пэн/Цзинь Ян (Китай) – 199,97.
3. Любовь Илюшечкина/Шарли Билодо (Канада) – 190,73…
8. Алиса Ефимова/Александр Коровин (Россия) – 170,19.
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