Фигуристы Ефимова и Коровин заняли последнее место на Гран-при Китая

Российская спортивная пара Алиса Ефимова/Александр Коровин заняла последнее, восьмое место по итогам четвёртого этапа Гран-при по фигурному катанию, который прошёл в Чунцине (Китай). В произвольной программе Алиса трижды упала: два раза на приземлении с параллельных прыжков, а также на хореографическом элементе. Кроме того, российские фигуристы не избежали ряда других ошибок.

Победу одержала китайская пара Вэньцзин Суй/Хань Цун, вторыми стали их соотечественники Чэн Пэн и Цзинь Ян. На третью ступень пьедестала почёта поднялись представляющие Канаду Любовь Илюшечкина и Шарли Билодо.

Фигурное катание. Четвёртый этап Гран-при. Чунцин, Китай

Спортивные пары



1. Вэньцзин Суй/Хань Цун (Китай) – 228,37

2. Чэн Пэн/Цзинь Ян (Китай) – 199,97.

3. Любовь Илюшечкина/Шарли Билодо (Канада) – 190,73…

8. Алиса Ефимова/Александр Коровин (Россия) – 170,19.