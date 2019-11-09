Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Фигуристы Ефимова и Коровин заняли последнее место на Гран-при Китая

Фигуристы Ефимова и Коровин заняли последнее место на Гран-при Китая
Другие / Фигурное катание 0

Российская спортивная пара Алиса Ефимова/Александр Коровин заняла последнее, восьмое место по итогам четвёртого этапа Гран-при по фигурному катанию, который прошёл в Чунцине (Китай). В произвольной программе Алиса трижды упала: два раза на приземлении с параллельных прыжков, а также на хореографическом элементе. Кроме того, российские фигуристы не избежали ряда других ошибок.

Победу одержала китайская пара Вэньцзин Суй/Хань Цун, вторыми стали их соотечественники Чэн Пэн и Цзинь Ян. На третью ступень пьедестала почёта поднялись представляющие Канаду Любовь Илюшечкина и Шарли Билодо.

Фигурное катание. Четвёртый этап Гран-при. Чунцин, Китай
Спортивные пары

1. Вэньцзин Суй/Хань Цун (Китай) – 228,37
2. Чэн Пэн/Цзинь Ян (Китай) – 199,97.
3. Любовь Илюшечкина/Шарли Билодо (Канада) – 190,73…
8. Алиса Ефимова/Александр Коровин (Россия) – 170,19.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019