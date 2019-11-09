Бестемьянова — о Туктамышевой: героиня, очень её уважаю как спортсменку

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова считает, что российская фигуристка Елизавета Туктамышева не смогла подняться на второе место на этапе Гран-при в Китае только из-за ошибки в короткой программе, где упала на тройном акселе.

«Туктамышева сегодня каталась абсолютно потрясающе. Она заняла второе место в произвольной программе, так проникновенно каталась, но из-за ошибки в короткой по сумме двух прокатов оказалась лишь третьей. Очень жаль, конечно. Вчерашняя ошибка на тройном акселе, падение не позволили ей подняться на второе место.

Конечно, ей трудно. Мы считаем её ветераном, а она ведь совсем молодая девушка, просто выступает совсем с юного возраста, уже очень давно. Мне кажется, не дают ей достаточные уровни в каких-то элементах: в дорожке, заклоне не самые высокие уровни Лиза получает. Но она героиня, очень её уважаю как спортсменку.

Очень понравилось, что Лиза вернулась к своей прошлогодней произвольной программе. Наверное, это было правильное решение – ей было и легче катать эту программу, и костюм очень лёгкий. Она выглядела намного интереснее, чем на прошлом этапе", — приводит слова Бестемьяновой РИА «Новости».