Российские «пляжники» остались без медалей Межконтинентального кубка

Сборная России по пляжному футболу осталась без медалей Межконтинентального кубка, который проходит в Дубае (ОАЭ). В матче за третье место российские футболисты в дополнительное время уступили хозяевам песка со счётом 1:2 д.в.

Первый гол в матче на шестой минуте забил Валид Бер Салем. Борис Никоноров сравнял счёт за одну секунду до окончания третьего периода и перевёл встречу в дополнительное время. Но на 38-й минуте всё тот же Валид Бер Салем, забив с дальнего стандарта, принёс бронзовые медали хозяевам соревнований.

В финале Межконтинентального кубка встретятся команды Испании и Ирана.

Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Дубай, ОАЭ

Матч за третье место

Россия – ОАЭ – 1:2 д.в. (0:1, 0:0, 1:0, 0:1).