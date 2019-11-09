Российские «пляжники» остались без медалей Межконтинентального кубка
Сборная России по пляжному футболу осталась без медалей Межконтинентального кубка, который проходит в Дубае (ОАЭ). В матче за третье место российские футболисты в дополнительное время уступили хозяевам песка со счётом 1:2 д.в.
Первый гол в матче на шестой минуте забил Валид Бер Салем. Борис Никоноров сравнял счёт за одну секунду до окончания третьего периода и перевёл встречу в дополнительное время. Но на 38-й минуте всё тот же Валид Бер Салем, забив с дальнего стандарта, принёс бронзовые медали хозяевам соревнований.
В финале Межконтинентального кубка встретятся команды Испании и Ирана.
Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Дубай, ОАЭ
Матч за третье место
Россия – ОАЭ – 1:2 д.в. (0:1, 0:0, 1:0, 0:1).
- 9 ноября 2019
-
20:03
-
19:48
-
19:13
-
18:52
-
18:18
-
17:59
-
17:29
-
16:58
-
16:45
-
16:21
-
16:09
-
16:00
-
15:51
-
15:33
-
15:00
-
14:52
-
14:49
-
14:32
-
14:29
-
14:11
-
13:44
-
13:36
-
13:21
-
13:17
-
13:04
-
12:41
-
12:18
-
11:57
-
11:17
-
10:43
-
10:12
-
09:23
-
09:02
-
00:25
- 8 ноября 2019
-
23:50
Партнерский контент