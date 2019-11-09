Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Пловец Чупков завоевал золото на дистанции 200 м брассом на этапе КМ в Дохе

Пловец Чупков завоевал золото на дистанции 200 м брассом на этапе КМ в Дохе
Другие / Водные виды спорта 0

Россиянин Антон Чупков стал первым на дистанции 200 метров брассом в заключительный день соревнований 7-го этапа Кубка мира по плаванию, который проходит в Дохе (Катар).

На дистанции 50 метров брассом среди женщин россиянка Виталина Симонова стала четвертой. Победила бразильянка Дженнифер Консейсао.

Напомним, обладателем Кубка мира в третий раз стал россиянин Владимир Морозов.

Плавание. Кубок мира. Седьмой этап. Доха, Катар
Мужчины. Брасс. 200 м

1. Антон Чупков (Россия) – 2.08,37.
2. Арно Камминга (Нидерланды) – 2.08,39.
3. Ясуиро Косеки (Япония) – 2.08,66.

Женщины. Брасс. 50 м

1. Дженнифер Консейсао (Бразилия) – 30,93.
2. Вероника Хальман (Польша) – 32,02.
3. Эмили Сибом (Австралия) – 32,03.
4. Виталина Симонова (Россия) – 32,20.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019