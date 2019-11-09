Пловец Чупков завоевал золото на дистанции 200 м брассом на этапе КМ в Дохе
Россиянин Антон Чупков стал первым на дистанции 200 метров брассом в заключительный день соревнований 7-го этапа Кубка мира по плаванию, который проходит в Дохе (Катар).
На дистанции 50 метров брассом среди женщин россиянка Виталина Симонова стала четвертой. Победила бразильянка Дженнифер Консейсао.
Напомним, обладателем Кубка мира в третий раз стал россиянин Владимир Морозов.
Плавание. Кубок мира. Седьмой этап. Доха, Катар
Мужчины. Брасс. 200 м
1. Антон Чупков (Россия) – 2.08,37.
2. Арно Камминга (Нидерланды) – 2.08,39.
3. Ясуиро Косеки (Япония) – 2.08,66.
Женщины. Брасс. 50 м
1. Дженнифер Консейсао (Бразилия) – 30,93.
2. Вероника Хальман (Польша) – 32,02.
3. Эмили Сибом (Австралия) – 32,03.
4. Виталина Симонова (Россия) – 32,20.
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