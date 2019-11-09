Гончаренко: Туктамышева должна была быть второй на Гран-при в Китае

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко считает, что при объективном судействе Елизавета Туктамышева должна была стать второй на этапе Гран-при в Китае. По сумме двух программ россиянка 2 балла уступила японке Сатоко Мияхаре.

«Лиза – молодец! Сделала два тройных акселя. Жалко, что её вынесло на этом тройном лутце, но так она сгладила эту ошибку, прошла её аккуратно. Вообще, она очень хорошо выглядит. Подсушилась. На мой взгляд, она должна была быть второй.

Если бы технические специалисты поставили Мияхаре неясное ребро на лутце, как они это сделали с победительницей турнира Анной Щербаковой, то у Лизы могло быть серебро. Просто слишком много русских девочек в финале Гран-при… Видимо, хотят там видеть и представительниц других стран. Слишком много хороших русских девочек, поэтому сложно нашим, надо быть к этому готовым, не расстраиваться из-за этого и идти дальше", — приводит слова Гончаренко РИА «Новости».