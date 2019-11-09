Карякин вышел на четвёртое место на этапе Grand Chess Tour в Бухаресте
Украинский гроссмейстер Антон Коробов продолжает лидировать на этапе Grand Chess Tour в Бухаресте после первого круга блица.
Лучшим в первый день блиц-турнира стал Ле Куанг Льем из Вьетнама, набравший 7 очков из 9. 5,5 балла добавил в свой актив армянин Левон Аронян. Россиянин Сергей Карякин набрал 5 очков, что помогло ему подняться на четвёртое место в общем зачёте.
В активе Коробова перед заключительным днём супертурнира Superbet Rapid & Blitz — 16,5 очков из 27 возможных по итогам четырёх дней соревнований. На втором месте идёт Аронян с 15,5 очками, на третьем — Ле Куанг Льем (15). Карякин набрал 14 очков.
Еще один россиянин, Владислав Артемьев, набрал 3 очка в первом круге блиц-турнира и занимает девятое место (11 очков).
- 9 ноября 2019
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