Глейхенгауз поздравил Щербакову с выходом в финал Гран-при

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз поздравил Анну Щербакову с выходом в финал Гран-при.

«Поздравляю Анну Щербакову с золотом и выходом в финал Гран-при! Поздравляю всю нашу команду Этери Тутберидзе. Спасибо всем болельщикам, которые смотрят выступления наших спортсменов и переживают вместе с нами!» — написал Глейхенгауз на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Даниила Глейхенгауза.

15-летняя Щербакова, проводящая первый сезон среди взрослых, выиграла два этапа Гран-при и уверенно вышла в финал. В активе Щербаковой есть четверной лутц, который фигуристка исполняет в произвольной программе дважды — в каскаде и сольно. Анна является первой исполнительницей четверного лутца среди взрослых фигуристок.