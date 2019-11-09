Глейхенгауз поздравил Щербакову с выходом в финал Гран-при
Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз поздравил Анну Щербакову с выходом в финал Гран-при.
«Поздравляю Анну Щербакову с золотом и выходом в финал Гран-при! Поздравляю всю нашу команду Этери Тутберидзе. Спасибо всем болельщикам, которые смотрят выступления наших спортсменов и переживают вместе с нами!» — написал Глейхенгауз на своей странице в «Инстаграме».
Фото доступно в «инстаграме» Даниила Глейхенгауза.
15-летняя Щербакова, проводящая первый сезон среди взрослых, выиграла два этапа Гран-при и уверенно вышла в финал. В активе Щербаковой есть четверной лутц, который фигуристка исполняет в произвольной программе дважды — в каскаде и сольно. Анна является первой исполнительницей четверного лутца среди взрослых фигуристок.
- 9 ноября 2019
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