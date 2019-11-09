Россиянин впервые признан лучшим вратарём мира в пляжном футболе

На церемонии «Звёзды пляжного футбола — 2019» определён победитель в номинации «Лучший вратарь». Им стал голкипер сборной России и клуба «Кристалл» из Санкт-Петербурга Максим Чужков, который опередил итальянца Симоне Дель Местре и бразильца Мао, сообщает BSRussia.com. В минувшем сезоне Чужков в составе сборной России стал победителем отборочных турниров Всемирных пляжных игр и чемпионата мира — 2019, а также завоевал серебро в Суперфинале Евролиги. По итогам двух последних турниров он признавался лучшим вратарём.

Впервые в истории премии награду, вручаемую лучшему вратарю, получил российский футболист. Двукратный чемпион мира Андрей Бухлицкий был номинирован на эту награду в 2014 и 2015 годах. Чужков попал в тройку претендентов третий год кряду. В 2017 и 2018 годах ему не удалось победить.

Кроме того, Чужков вошёл в символическую сборную сезона, где компанию ему составили Озу Морейра (Япония), Родриго (Бразилия), Джордан Сантос (Португалия) и Габриэле Гори (Италия).