Сборная России стала второй в смешанной эстафете на этапе КМ по шорт-треку

На втором этапе Кубка мира, который проходит в Монреале (Канада), сборная России по шорт-треку заняла второе место в смешанной эстафете на дистанции 2000 м.
В составе российской команды выступили Денис Айрапетян, Екатерина Ефременкова, Павел Ситников и Евгения Захарова. Россияне показали результат 2 минуты 40,389 секунды. Победу одержал Китай (2.40,246). Третье место заняла Южная Корея (2.40,564).
Этап Кубка мира в Монреале завершится сегодня, 10 ноября.
Напомним, соревнования в Канаде пропускает шестикратный олимпийский чемпион в шорт-треке Виктор Ан. Ранее спортсмен признался, что ещё не принял окончательного решения об участии в Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).
33-летний Ан в сентябре 2018 года объявил о завершении карьеры, но в конце лета 2019 года сообщил о желании выступить на ОИ-2022.
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