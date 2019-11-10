Туктамышева продолжит использовать прошлогоднюю произвольную программу

Елизавета Туктамышева на этапе Гран-при в Чунцине (Китай) исполнила прошлогоднюю произвольную программу. После соревнований фигуристка призналась, что не будет отказываться от неё до конца нынешнего сезона.
«Захотела вернуть прошлогоднюю произвольную программу после Гран-при в США. Думаю, она принесёт мне больше баллов, эмоций и наслаждения. Очень её люблю, и, так как прошлый сезон у меня не получился полноценным, решила, что ещё не „накатала“ её. Дальше по сезону тоже будет она», — приводит слова фигуристки ТАСС.
Туктамышева после короткой программы была четвёртой, но блистательно справилась с произвольной, исполнив два тройных акселя. Выступление Елизаветы судьи оценили в 143,53 балла.
Победу на Гран-при Китая одержала Анна Щербакова. Россиянка Софья Самодурова заняла итоговое пятое место.
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