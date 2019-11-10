Двукратный чемпион мира Рылов пропустит ЧЕ по плаванию на короткой воде

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года, двукратный чемпион мира Евгений Рылов не выступит на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде. Об этом заявил тренер спортсмена Андрей Шишин.

«Приняли решение, что в этом году Женя на чемпионате Европы не выступит», — цитирует Шишина РИА «Новости».

Рылов не стартовал на квалификационном чемпионате России в Казани, однако смог отобраться в команду по результатам выступления в Международной лиге плавания.

Чемпионат Европы по плаванию на короткой воде состоится в Глазго в декабре.

Напомним, Рылов специализируется в плавании на спине и вольным стилем. Также он является трёхкратным чемпионом мира на короткой воде, двукратным чемпионом Европы, трёхкратным чемпионом юношеских Олимпийских игр.