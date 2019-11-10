Самодурова показала яркий и зажигательный номер под музыку 1960-х годов. Видео

Российская фигуристка Софья Самодурова представила яркий и зажигательный номер под музыку 1960-х годов на показательных выступлениях этапа Гран-при в Чунцине (Китай).



17-летняя фигуристка заняла пятое место в соревнованиях женщин-одиночниц на этапе в Китае. По сумме короткой и произвольной программ она получила от судей 185,29 балла.

Видео показательной программы Самодуровой доступно на сайте Первого канала.

Победу на Гран-при Китая одержала Анна Щербакова (226,04). Второй стала японка Сатоко Мияхара, по сумме двух прокатов она получила 211,18 балла. Бронзовую награду завоевала Елизавета Туктамышева (209,10). Благодаря успеху Щербакова квалифицировалась в финал Гран-при. Соревнования пройдут в Турине (Италия) с 5 по 8 декабря.