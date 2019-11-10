«Четыре позади! Осталось два». Тутберидзе прокомментировала победу Щербаковой

Этери Тутберидзе, тренер фигуристки Анны Щербаковой, прокомментировала победу подопечной на четвёртом этапе Гран-при по фигурному катанию в Чунцине (Китай).
Ранее 15-летняя спортсменка выиграла свой второй этап Гран-при в дебютном сезоне на взрослом уровне. Эта победа позволила Щербаковой первой из россиянок квалифицироваться в финал Гран-при.
В активе россиянки — четверной лутц, который фигуристка исполняет в произвольной программе дважды: в каскаде и сольно. Анна является первой исполнительницей четверного лутца среди взрослых фигуристок.
«Четыре позади! Осталось два. Идём дальше», — написала Тутберидзе в «Инстаграме».
В этом сезоне состоятся ещё два этапа Гран-при: в Москве — с 15 по 17 ноября и Саппоро — с 23 по 25 ноября. Финал Гран-при пройдёт в декабре в Турине.
Запись доступна на странице Тутберидзе в «Инстаграме».
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