Туктамышева исполнила в Китае номер под музыку из фильма «Звезда родилась»

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева во время показательных выступлений на этапе Гран-при в Чунцине (Китай) представила публике трогательный и нежный номер под музыку из кинофильма «Звезда родилась» с участием Леди Гаги и Бредли Купера.

Российская фигуристка заняла третье место в соревнованиях женщин-одиночниц на этапе в Китае. По сумме короткой и произвольной программ она получила от судей 209,10 балла.

Видео показательной программы Туктамышевой доступно на сайте Первого канала.

Победу на Гран-при Китая одержала Анна Щербакова (226,04). Второй стала японка Сатоко Мияхара, по сумме двух прокатов она получила 211,18 балла. Ещё одна россиянка Софья Самодурова стала пятой (185,29). Благодаря успеху Щербакова квалифицировалась в финал Гран-при. Соревнования пройдут в Турине (Италия) с 5 по 8 декабря.