Радионова: Туктамышевой подходят заводные образы

Бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года по фигурному катанию Елена Радионова поделилась впечатлениями от женской произвольной программы на этапе Гран-при в Китае. Победу одержала 15-летняя Анна Щербакова. Елизавета Туктамышева заняла третье место.

«Все наши девчонки в произвольной программе проявили себя как настоящие бойцы. Они терпели, старались, боролись до последнего, так что ими хочется только восхищаться.

Не знаю, почему Лиза Туктамышева решила вернуться к прошлогодней произвольной. Произволка этого года тоже была очень хорошей. Ей вообще идут такие заводные образы, она может поднять зал. Обе произволки хорошие, но, может быть, прошлогодняя лучше накатана и Лизе так психологически проще.

Судьи стали более строже судить, потому что таковы правила. Уже нет формулировки в пользу спортсменов, поэтому судьи просматривают более тщательно все моменты. Они могут посмотреть прыжки со всех сторон, так что им виднее», — цитирует Радионову Sport24.