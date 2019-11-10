Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Чемпионат мира по самбо 2019. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Радионова: Туктамышевой подходят заводные образы

Радионова: Туктамышевой подходят заводные образы
Другие / Фигурное катание 0

Бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года по фигурному катанию Елена Радионова поделилась впечатлениями от женской произвольной программы на этапе Гран-при в Китае. Победу одержала 15-летняя Анна Щербакова. Елизавета Туктамышева заняла третье место.

«Все наши девчонки в произвольной программе проявили себя как настоящие бойцы. Они терпели, старались, боролись до последнего, так что ими хочется только восхищаться.

Не знаю, почему Лиза Туктамышева решила вернуться к прошлогодней произвольной. Произволка этого года тоже была очень хорошей. Ей вообще идут такие заводные образы, она может поднять зал. Обе произволки хорошие, но, может быть, прошлогодняя лучше накатана и Лизе так психологически проще.

Судьи стали более строже судить, потому что таковы правила. Уже нет формулировки в пользу спортсменов, поэтому судьи просматривают более тщательно все моменты. Они могут посмотреть прыжки со всех сторон, так что им виднее», — цитирует Радионову Sport24.

«Четыре позади! Осталось два». Тутберидзе прокомментировала победу Щербаковой
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019